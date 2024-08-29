Збірна України з хокею: розклад, трансляції та результати відбору на Олімпіаду (відео)
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Національна команда України лише раз грала на Олімпіаді – у 2002 році
Збірна України з хокею знаходиться за кілька кроків від виходу на Олімпійські ігри в Мілані. Наша команда блискуче провела перший відбірковий раунд, випередивши Польщу, Південну Корею та Естонію.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та трансляції матчів Синьо-жовтих у фінальному раунді відбору на ОІ-2026. На груповому етапі наша команда зіграє із Францією, Латвією та Словенією.
На Ігри вийде лише переможець групового етапу. За рівності очок вище фінішує команда за такими додатковими показниками:
- очки в особистих зустрічах;
- різниця шайб в особистих зустрічах;
- кількість забитих шайб в особистих зустрічах;
- результат проти кращої команди, яка не бореться за перемогу у групі олімпійської кваліфікації;
- результат проти другої кращої команди, яка не бореться за перемогу у групі олімпійської кваліфікації;
- місце у світовому рейтингу.
Розклад, трансляції та результати матчів збірної України на олімпійській кваліфікації з хокею (оновлюється)
Четвер, 29 серпня, 16:00. Франція — Україна
П’ятниця, 30 серпня, 20.00. Україна — Латвія
Неділя, 1 вересня, 13:00. Україна — Словенія
Нагадаємо, збірна України перемогла на чемпіонаті світу з хокею у третьому за силою дивізіоні та піднялася у класі. Турнір проходив у Литві.