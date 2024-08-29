Збірна України з хокею: розклад, трансляції та результати відбору на Олімпіаду (відео)

Національна команда України лише раз грала на Олімпіаді – у 2002 році

Збірна України з хокею знаходиться за кілька кроків від виходу на Олімпійські ігри в Мілані. Наша команда блискуче провела перший відбірковий раунд, випередивши Польщу, Південну Корею та Естонію.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та трансляції матчів Синьо-жовтих у фінальному раунді відбору на ОІ-2026. На груповому етапі наша команда зіграє із Францією, Латвією та Словенією.

На Ігри вийде лише переможець групового етапу. За рівності очок вище фінішує команда за такими додатковими показниками:

очки в особистих зустрічах;

різниця шайб в особистих зустрічах;

кількість забитих шайб в особистих зустрічах;

результат проти кращої команди, яка не бореться за перемогу у групі олімпійської кваліфікації;

результат проти другої кращої команди, яка не бореться за перемогу у групі олімпійської кваліфікації;

місце у світовому рейтингу.

Розклад, трансляції та результати матчів збірної України на олімпійській кваліфікації з хокею (оновлюється)

Четвер, 29 серпня, 16:00. Франція — Україна

П’ятниця, 30 серпня, 20.00. Україна — Латвія

Неділя, 1 вересня, 13:00. Україна — Словенія

Нагадаємо, збірна України перемогла на чемпіонаті світу з хокею у третьому за силою дивізіоні та піднялася у класі. Турнір проходив у Литві.