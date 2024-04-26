ЧС-2024 з хокею: розклад та результати матчів збірної України (відео)
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Наша команда спробує піднятися у класі
У суботу, 27 квітня, збірна України з хокею матчем проти Естонії стартує на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні 1B (третій за силою). Шість команд-учасниць змагатимуться за єдину путівку до другого за значимістю дивізіону ІА.
З розкладом, результатами матчів збірної України на турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Усі ігри нашої групи покаже в Україні "Суспільне Спорт" (сайт та телеканал).
Турнір пройде у Вільнюсі (Литва) з 27 квітня до 3 травня. Переможець групи підвищиться в класі, а той, хто програє, вилетить у дивізіон IIA.
Розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України на ЧС-2024 з хокею у дивізіоні 1B
27 квітня
Естонія – Україна – 19.30
28 квітня
Україна – Нідерланди – 19.30
30 квітня
Україна – Китай – 12.30
1 травня
Україна – Іспанія – 12.30
3 травня
Литва – Україна – 19.30
Нагадаємо, минулого року збірна України з хокею посіла друге місце у своєму дивізіоні, поступившись пальмою першості Японії. Також наша команда вдало стартувала у відборі на Олімпійські ігри-2026.