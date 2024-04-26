ЧС-2024 з хокею: розклад та результати матчів збірної України (відео)

Наша команда спробує піднятися у класі

У суботу, 27 квітня, збірна України з хокею матчем проти Естонії стартує на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні 1B (третій за силою). Шість команд-учасниць змагатимуться за єдину путівку до другого за значимістю дивізіону ІА.

З розкладом, результатами матчів збірної України на турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Усі ігри нашої групи покаже в Україні "Суспільне Спорт" (сайт та телеканал).

Турнір пройде у Вільнюсі (Литва) з 27 квітня до 3 травня. Переможець групи підвищиться в класі, а той, хто програє, вилетить у дивізіон IIA.

Розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України на ЧС-2024 з хокею у дивізіоні 1B

27 квітня

Естонія – Україна – 19.30

28 квітня

Україна – Нідерланди – 19.30

30 квітня

Україна – Китай – 12.30

1 травня

Україна – Іспанія – 12.30

3 травня

Литва – Україна – 19.30

Нагадаємо, минулого року збірна України з хокею посіла друге місце у своєму дивізіоні, поступившись пальмою першості Японії. Також наша команда вдало стартувала у відборі на Олімпійські ігри-2026.