"Потом і кров’ю": у РФ зраділи "успіху" у хокеї після ЧС-2024

У хокеї після чемпіонату світу стався конфуз

Перший віцепрезидент Федерації хокею Росії та головний тренер СКА Роман Ротенберг порадувався "успіху" РФ на міжнародній хокейній арені. Попри усунення збірної РФ від усіх змагань, ця команда піднялася на друге місце в рейтингу Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

Відповідний коментар Ротенберга наводить "Матч ТВ". Роман вважає, що у світі хокею є лише дві сили — Канада та РФ.

– Як ставитеся до того, що збірна Росії піднялася на друге місце в рейтингу, хоча команда вже третій рік відсторонена від змагань?

– Друге місце у рейтингу ми вибороли потом і кров’ю. З морального погляду бачу не казус підрахунку, а наше реальне становище у хокеї.

Ось фіни останніми роками деградують, почали вилітати у чвертьфіналі. А ми стабільно виходили до півфіналів, звідки діставалися медалей.

Ця стабільність призвела до констатації всім зрозумілого факту, що Канада та Росія – дві головні сили у світовому хокеї. Нехай нас не пускають на міжнародні змагання.

У мережі лише посміялися зі слів Ротенберга. Росія піднялася в рейтингу не завдяки перемогам, а лише через помилку чиновників IIHF.

Рейтинг збірних з хокею за версією IIHF

Нагадаємо, ЧС-2024 з хокею виграла збірна Чехії. У фіналі чехи здолали команду Швейцарії. Після закінчення турніру було оновлено офіційний рейтинг національних команд. Перше місце зберегла Канада. На другий рядок піднялася Росія, яку відсторонено від міжнародних турнірів після початку повномасштабної війни в Україні.