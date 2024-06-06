"Гидкий лизоблюд": у Держдумі звинуватили російський телеканал у зраді

Друг Путіна незадоволений тим, що в РФ показали чемпіонат світу з хокею

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов розкритикував російські телеканали за показ чемпіонату світу-2024 з хокею. Турнір відбувся у травні і завершився сенсаційною перемогою Чехії.

Відповідний коментар Фетісова наводить "Р-Спорт". Він назвав показ ЧС з хокею в Росії зрадою. У РФ ЧС-2024 у прямому ефірі показували на телеканалах холдингу "Матч ТВ", який випускає в ефір "добірну" пропаганду.

"Я не дивився чемпіонат світу. Я думаю, це зрада — показувати цю вакханалію тут, у країні", — заявив Фетісов.

У мережі лише посміялися зі слів Фетісова. Один із користувачів назвав його "гидким лизоблюдом".

Нагадаємо, збірну Росії було відсторонено від участі у змаганнях під егідою IIHF (Міжнародна федерація хокею на льоду). На чемпіонаті світу-2024 "срібло" виграли швейцарці, а "бронзу" — шведи.

Раніше повідомлялося, що збірна України з хокею виграла чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1B і підвищилася у класі. Українські хокеїсти вже знають імена суперників по групі на наступному турнірі.