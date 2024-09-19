У Росії озброїлися проти гольфу

Міністерство просвітництва РФ запропонувало виключити гольф (олімпійський вид спорт) та чир-спорт (чирлідинг) з уроків фізкультури в російських школах. До речі, Міжнародна федерація гольфу (IGF) допустила російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань ще у 2023 році.

Про це пише РБК із посиланням на проєкт наказу, опублікований на федеральному порталі правових проєктів. Російська влада вважає, що гольф — закордонний вид спорту, який не відповідає "вітчизняному історичному досвіду і традиціям, національним морально-етичним нормам".

Також у РФ запропонували прибрати з уроків фізкультури "практики масажу та лазневих процедур". Причина їх виключення: "Вікова психофізіологія школярів". Якщо проєкт схвалять, то ці нововведення набудуть чинності у вересні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що відома російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова запросила президентський грант на проведення льодового шоу "Червоні вітрила" у Санкт-Петербурзі. Напередодні подібний грант попросила у президента РФ Володимира Путіна Тетяна Навка, дружина прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.