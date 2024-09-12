Обізвав дочку повією і погрожував побити: скандальний Поворознюк "накинувся" на журналіста (відео)

Футбольний функціонер знову наговорив зайвого

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк вляпався у черговий скандал. Нещодавно футбольний функціонер потрапив у ДТП дорогою на гру своєї команди.

Цього разу Олександр відмовився вибачатися перед журналістом, якого назвав "до*******м". Відповідний коментар Поворознюка доступний на YouTube-каналі BurBuzz.

– У мене питання до вас щодо скандалу, в який ви вляпалися через розмову з журналістом. Чи не хотіли б вибачитися перед нашим колегою, якого ви в інтерв’ю по-хамськи послали?

– Скажіть, будь ласка, а хто це був?

– Журналіст із Дніпра.

– Ви його вважаєте журналістом?

– Так, він має журналістське посвідчення.

– Посвідчення мати у нашій країні – не означає бути журналістом, це по-перше. По-друге, якщо він спортивний журналіст і знає, що трансферне вікно закрите, команда знімається та тупі запитання ставить. Мене в житті виховували так, що на тупе запитання завжди буде тупа відповідь.

– Але ж не хамська. Адже ви могли сказати інакше.

– Добре, я скажу вам відкрито – якщо я цього журналіста зустріну і він знову буде ставити мені тупі питання – я йому ще можу е******к набити.

– Це не зовсім людське ставлення. Ви не згодні?

– Якщо не людське, то такий є. Я – справедлива людина. Якщо він вважає, що має рацію, то я не знаю, що тобі сказати, – сказав Поворознюк.

Крім того, Олександр Поворознюк образив голову Асоціації спортивних журналістів України Олександра Гливинського, заявивши, що "йому люди розповідали, що його дочка — повія".

Нагадаємо, Президент "Інгульця" у розмові з автором проєкту "Дніпрянин" Ігорем Лисенком почав ображати того через питання про трансфери команди. На той момент Поворознюк пригрозив зняти "Інгулець" із чемпіонату України через те, що УАФ не допускає новий стадіон команди до ігор. Крім того, у Європі закрилося трансферне вікно. "Інгульцю" запропонували зіграти все перше коло на виїзді, доки на стадіоні не виправлять недоліки, і Поворознюк погодився.

Раніше повідомлялося, що Поворознюку надали звання генерал-лейтенанта козацтва. Додамо, що президента "Інгульця" оголосили у розшук у Росії.