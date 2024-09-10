Дебютний гол Ваната та нещадний VAR: збірна України програла Чехії у Лізі націй (відео)

Синьо-жовті намагаються виграти свою групу

У вівторок, 10 вересня, збірна України провела свій другий поєдинок у Лізі націй УЄФА сезону 2024/25. Синьо-жовті грали в гостях проти Чехії.

Зустріч, яка відбулася у Празі на "Еден Арені", завершилася з рахунком 3:2 на користь чехів. Про це повідомляє "Телеграф".

Збірна України знову не зуміла показати свої найкращі якості у першому таймі. Чехія провела сильну 45-хвилинку і закономірно забила — у середині тайму Павло Шулц, уникнувши офсайда, замкнув простріл партнера. Гості майже відразу зрівняли рахунок – спрацювала зв’язка Микола Шапаренко-Владислав Ванат. Перший навісив, а другий головою переправив м’яч у сітку воріт. До речі, Ванат оформив свій дебютний гол за національну команду. У додатковий час Чехія зусиллями Шулца знову вийшла вперед.

У другому таймі українці значно посилили тиск на ворота чехів, створили безліч моментів, але забити змогли лише після господарів. На 80-й хвилині Томаш Соучек реалізував пенальті, призначений за допомогою VAR, який побачив гру рукою у виконанні Матвієнка. Ще за 4 хвилини Георгій Судаков замкнув навіс із правого флангу.

Чехія – Україна – 3:2

Голи: Шулц, 21, 45+2, Соучек, 80, пен – Ванат, 36, Судаков, 84

Попередження: Крейчі, 47, Вітік, 48, Черни, 54, Соучек, 64, Зелени, 68 – Судаков, 70, Яремчук, 82

Чехія: Коварж – Вітік, Крейчі, Зелени – Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лінгр, 66) – Черни (Гложек, 66), Хори (Шик, 82), Шулц (Кушей, 82)

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко (Маліновський, 79), Шапаренко (Судаков, 68) – Ярмоленко (Циганков, 68), Зінченко (Піхальонок, 85), Мудрик – Ванат (Яремчук, 79)

Повний відеоогляд матчу Україна – Чехія:

Нагадаємо, збірна України виступає у Лізі націй у групі 1 дивізіону B разом з Албанією, Грузією та Чехією. У першому турі албанці сенсаційно здолали українців із рахунком 2:1. Додамо, що перемога в групі Ліги націй дозволить команді не лише піднятися у класі, а й забезпечити альтернативний шлях відбору на ЧС-2026. Крім того, Україна у разі вдалих результатів може піднятися на 12-те місце у рейтингу УЄФА, що дозволить відбиратися на ЧС-2026 з першого кошика (потенційно менш складні суперники).

Раніше повідомлялося, що збірна України проведе свої наступні матчі у жовтні. До Ліги націй Синьо-жовті провально виступили на Євро-2024.