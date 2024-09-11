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Дружина футболіста збірної України похвалилася пишними грудьми, поки чоловік вибачається перед країною (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Георгій Судаков із дружиною Лізою Новина оновлена 11 вересня 2024, 17:19
Георгій Судаков із дружиною Лізою. Фото instagram.com/lizasudakova11

Дружина футболіста відпочиває, поки той грає за національну команду

Дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза відпочиває у Греції. Сам хавбек напередодні зіграв за національну команду у матчі Ліги націй УЄФА проти Чехії (2:3).

Відповідні знімки Судакова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Судячи з геолокації, дівчина позувала на курорті Sani Resort на грецькому півострові Халкідікі.

Ліза на фото позувала в жовтому бікіні, яке підкреслює її ідеальні форми.

Ліза Судакова
Ліза Судакова

"Неймовірна", "Богиня", "Ідеальна", "Красуня", "Ліза, ви зводите мене з розуму", — пишуть користувачі під фото.

Поки Ліза відпочиває, її чоловік вибачається перед усією країною за невдачі в Лізі націй.

"Ми підвели нашу країну, і я приношу свої вибачення за це. Ми завжди робимо все можливе для своєї країни і повинні залишатися єдиними. Ще довгий шлях попереду, і ми знаємо, що нам потрібно працювати значно краще", — написав Судаков у Instagram.

Додамо, що Ліза та Георгій одружилися 22 лютого 2022 року. Пара виховує дочку.

Родина Судакових
Родина Судакових

Нагадаємо, збірна України виступає у Лізі націй у групі 1 дивізіону B разом з Албанією, Грузією та Чехією. У першому турі албанці сенсаційно здолали українців із рахунком 2:1. Після другої поразки від чехів українські вболівальники закидали гравців збірної сміттям.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Шахтар