Дружина футболіста збірної України похвалилася пишними грудьми, поки чоловік вибачається перед країною (фото)

Дружина футболіста відпочиває, поки той грає за національну команду

Дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза відпочиває у Греції. Сам хавбек напередодні зіграв за національну команду у матчі Ліги націй УЄФА проти Чехії (2:3).

Відповідні знімки Судакова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Судячи з геолокації, дівчина позувала на курорті Sani Resort на грецькому півострові Халкідікі.

Ліза на фото позувала в жовтому бікіні, яке підкреслює її ідеальні форми.

Ліза Судакова

"Неймовірна", "Богиня", "Ідеальна", "Красуня", "Ліза, ви зводите мене з розуму", — пишуть користувачі під фото.

Поки Ліза відпочиває, її чоловік вибачається перед усією країною за невдачі в Лізі націй.

"Ми підвели нашу країну, і я приношу свої вибачення за це. Ми завжди робимо все можливе для своєї країни і повинні залишатися єдиними. Ще довгий шлях попереду, і ми знаємо, що нам потрібно працювати значно краще", — написав Судаков у Instagram.

Додамо, що Ліза та Георгій одружилися 22 лютого 2022 року. Пара виховує дочку.

Родина Судакових

Нагадаємо, збірна України виступає у Лізі націй у групі 1 дивізіону B разом з Албанією, Грузією та Чехією. У першому турі албанці сенсаційно здолали українців із рахунком 2:1. Після другої поразки від чехів українські вболівальники закидали гравців збірної сміттям.