Футболістів збірної України закидали сміттям: розмова гравців із уболівальниками потрапила на відео

Діалог між футболістами та фанатами не залагодився

Збірна України з футболу провалила вересневі матчі Ліги націй, не на жарт розгнівавши вболівальників. Останньою краплею стала поразка від Чехії (2:3) у Празі, куди на гру прийшло багато українців.

У мережі з’явилося відео розмови фанатів із деякими українськими футболістами. На кадрах уболівальники ображають гравців, а в якийсь момент на зірок вітчизняного футболу полетіло сміття.

Віталій Миколенко підбіг до фан-сектора та намагався щось пояснити фанатам. А в Андрія Ярмоленка навіть кинули пластиковий стакан, щоправда, "динамівець" ухилився. Уболівальники кричали гравцям: "Що за х***я?!".

Увага на відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, збірна України виступає у Лізі націй у групі 1 дивізіону B разом з Албанією, Грузією та Чехією. У першому турі албанці сенсаційно здолали українців із рахунком 2:1. Синьо-жовті проведуть свої наступні матчі у жовтні. Перемога в групі Ліги націй дозволить команді не лише піднятися у класі, а й забезпечити альтернативний шлях відбору на чемпіонат світу-2026.