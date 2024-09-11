Російський клуб підписав футболіста з родзинкою: у РФ на нього може чекати в’язниця за жарт у TikTok (відео)

Гравець знімався в TikTok, через що у нього можуть виникнути проблеми у РФ

Московський "Спартак" днями оголосив про підписання 26-річного лівого захисника Рікарду Мангаша з "Віторії Гімарайнш". Раніше російський клуб майже провалив трансфер футболіста через українців.

Угода на 2 млн євро була на межі зриву через кумедне відео гравця в TikTok. Про це повідомляє mash.

На кадрах Мангаш носить одяг та взуття своєї дівчини. А ще користується її косметикою. У РФ такий жарт не оцінили, і Генпрокуратура Росії повідомила, що перевірить ролик португальця на предмет пропаганди екстремістських цінностей. Крім того, на футболіста ополчився голова Ради Батьків РФ Андрій Згонніков, який заявив, що впускати такого спортсмена до Росії не можна.

"Спартак", схоже, зам’яв ситуацію та зумів підписати гравця на 2 сезони. "Віторія Гімарайнш" отримає 15% від наступного перепродажу футболіста.

Раніше повідомлялося, що колишній воротар "Дніпра" та "Вікторії" (Суми), ексголкіпер молодіжної збірної України Денис Шеліхов перейшов до клубу з Білорусі "Славія" Мозир. За інформацією ЗМІ, для цього футболіст незаконно перетнув кордон України, перепливши Тису.