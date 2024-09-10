Колишній футболіст збірної України втік із країни, перепливши Тису
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Сам спортсмен не коментує, як перетнув кордон
Колишній воротар "Дніпра" та "Вікторії" (Суми), ексголкіпер молодіжної збірної України Денис Шеліхов перейшов до клубу з Білорусі "Славія" Мозир. Примітно, що для цього кіпер, можливо, незаконно перетнув кордон України під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє sport-express.ua. Два джерела вказали виданню, що воротар переплив річку Тиса на кордоні.
За інформацією джерел, Шеліхов ретельно готувався до втечі з України та протягом двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами. Футболіст не став ні заперечувати, ані підтверджувати цю інформацію.
– Наші джерела розповідають, що ви перепливли Тису. Надаємо вам можливість спростувати це, й повідомити, яким чином ви перетнули державний кордон. Вимагаємо відповіді! Матеріал вийде у будь-якому разі, з вашим коментарем, чи без вашого.
– Ну це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол ???
– Так розкажіть, як було насправді? Ваше мовчання будемо сприймати як те, що ви погоджуєтеся з цією інформацією і вам немає, чого відповісти
– Ти хто – прокурор?! Такі питання задавати. Спитай у прикордонної служби.
– Я – журналіст і задавати питання – моя робота. Ви перепливали Тису?
– Ти мені такі питання не задавай, зрозумів? Ти мені ніхто, щоб такі питання задавати!
– Як ви перетнули державний кордон?
– Ще раз. Хто ти такий, щоб задавати мені такі питання?!
– Я – український журналіст.
– Так займайся футболом в Україні, чого ти мені взагалі такі питання задаєш?
Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" Олександр Распутько втік з України, скориставшись виїздом команди на єврокубки. Крім того, втечу з країни здійснив професійний рибалка, чемпіон світу з лову риби спінінгом з берега у складі збірної України Артур Білан.