Колишній футболіст збірної України втік із країни, перепливши Тису

Сам спортсмен не коментує, як перетнув кордон

Колишній воротар "Дніпра" та "Вікторії" (Суми), ексголкіпер молодіжної збірної України Денис Шеліхов перейшов до клубу з Білорусі "Славія" Мозир. Примітно, що для цього кіпер, можливо, незаконно перетнув кордон України під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє sport-express.ua. Два джерела вказали виданню, що воротар переплив річку Тиса на кордоні.

За інформацією джерел, Шеліхов ретельно готувався до втечі з України та протягом двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами. Футболіст не став ні заперечувати, ані підтверджувати цю інформацію.

– Наші джерела розповідають, що ви перепливли Тису. Надаємо вам можливість спростувати це, й повідомити, яким чином ви перетнули державний кордон. Вимагаємо відповіді! Матеріал вийде у будь-якому разі, з вашим коментарем, чи без вашого.

– Ну це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол ???

– Так розкажіть, як було насправді? Ваше мовчання будемо сприймати як те, що ви погоджуєтеся з цією інформацією і вам немає, чого відповісти

– Ти хто – прокурор?! Такі питання задавати. Спитай у прикордонної служби.

– Я – журналіст і задавати питання – моя робота. Ви перепливали Тису?

– Ти мені такі питання не задавай, зрозумів? Ти мені ніхто, щоб такі питання задавати!

– Як ви перетнули державний кордон?

– Ще раз. Хто ти такий, щоб задавати мені такі питання?!

– Я – український журналіст.

– Так займайся футболом в Україні, чого ти мені взагалі такі питання задаєш?

Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" Олександр Распутько втік з України, скориставшись виїздом команди на єврокубки. Крім того, втечу з країни здійснив професійний рибалка, чемпіон світу з лову риби спінінгом з берега у складі збірної України Артур Білан.