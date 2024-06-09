"Важкий випадок": російська біатлоністка стала жертвою пропаганди

У санкціях проти Росії спортсменка бачить лише "плюси"

П’ятиразова чемпіонка Росії з біатлону Наталія Шевченко вважає, що усунення РФ від міжнародних змагань принесло користь російському біатлону. Раніше російські біатлоністки поскаржилися на умови в Уфі.

Відповідний коментар Шевченко наводить sovsport.ru. Наталія вважає, що через санкції усі найкращі біатлоністи РФ виступають лише на батьківщині, надихаючи юне покоління спортсменів.

— Як думаєте, усунення сильно впливає на російські біатлон та лижні перегони? Чи можна помітити якийсь прогрес?

— Так, є певні плюси. У плані російського спорту – лише плюси, бо всі топові атлети бігають у Росії, що розвиває російський біатлон: більше трансляцій, нас дивляться глядачі.

Діти, які займаються біатлоном, можуть подивитися на всіх спортсменів — раніше всі лідери виїжджали на Кубки світу і їх неможливо було застати в Росії. Для них це великий плюс, більше дітей хотітимуть займатися біатлоном, – сказала Шевченко.

У мережі лише посміялися зі слів Шевченко. Користувачі зазначили, що спортсменка стала жертвою пропаганди.

Раніше чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов несподівано розкритикував російську владу, яка, на його думку, розкидається грошима замість того, щоб допомогти своїм громадянам. А ось дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв передбачив розвал олімпійського руху в найближчі 5 років через русофобію.