"Король ґрунту" Надаль завершив кар’єру: що говорив тенісист про війну в Україні

Легенда тенісу незабаром зіграє свій останній матч

Іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення професійної кар’єри. До речі, іспанець на Australian Open-2022 влаштував неймовірний камбек у грі проти росіянина Данила Медведєва.

Надаль залишив великий слід у тенісі, зокрема на ґрунтових турнірах. Рафаель навіть отримав прізвисько "Король ґрунту" завдяки феноменальним виступам на цьому покритті, передає "Телеграф".

На рахунку 38-річного тенісиста 22 титули на турнірах Великого Шлему, 14 з яких на "Ролан Гаррос", що є рекордом. Крім того, іспанець виграв 92 титули на рівні ATP, а також два "золота" на Олімпійських іграх. Надаль 209 тижнів лідирував у рейтингу ATP і зумів здобути кар’єрний "Золотий шолом" в одиночному розряді (перемога у всіх турнірах серії Grand Slam плюс перемога на Олімпіаді).

Очікується, що свій останній офіційний матч Рафаель Надаль зіграє у листопаді у фіналі восьми Кубка Девіса.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Надаль засудив війну, але не став звинувачувати РФ у її розв’язанні. Крім того, іспанець не підтримав усунення росіян та білорусів від тенісних змагань, зазначивши, що ті не підтримують війну.

"Я не хочу говорити про винних або про суть цієї проблеми, але в нашому столітті мені здається неймовірним, що ще існують війни. Це ніяк не вкладається в моїй голові. Я сподіваюся, що це закінчиться якнайшвидше. Це руйнівні новини", — заявив Надаль.

2024 року колишній український тенісист Сергій Стаховський розповів, що Надаль не хоче робити публічних заяв про війну, але при цьому тенісист допомагає українцям.

"Я спілкувався з Роджером Федерером спочатку. Роджер з Міркою (дружина Федерера — ред.), його фонд забрав, мені здається, 50 сімей біженців з маленькими дітьми. Але Роджер сказав, що він, типу, не буде висловлюватися, він не хоче, щоби десь його слова медійно звучали й так далі. Те ж саме і Надаль. Це їхнє рішення, це не їхня війна. І я, в принципі, це респектував", — заявляв Стаховський у лютому.

Нагадаємо, 2023 року Надаль взяв участь у благодійному матчі Tennis Plays For Peace на підтримку України.