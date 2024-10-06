Українська тенісистка засвітила ідеальну фігуру у бікіні на райському острові (фото)

Спортсменка відпочиває в Індонезії

Найтитулованіша українська тенісистка (у парі) Людмила Кіченок проводить "медовий місяць" на Балі (Індонезія) до весілля. Українці довелося перенести урочистість через перемогу на Відкритому чемпіонаті США-2024.

Відповідні знімки Кіченок опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Тенісистка вже встигла приміряти кілька купальників, засвітивши ідеальну спортивну фігуру.

"Потрапила в рекламу Баунті", — підписала знімок Кіченок, прикріпивши хештег "медовий місяць без весілля".

Зазначимо, Людмила була змушена перенести весілля через попадання до півфіналу US Open-2024. Обранцем українки є її тренер Станіслав Хмарський. У результаті українка виграла Турнір Великого Шлему у парі з Оленою Остапенко із Латвії.

Людмила Кіченок та Станіслав Хмарський

Нагадаємо, у липні 2023 року Людмила у парі з хорватом Мате Павичем виграла "Вімблдон" у міксті. У 2024 році збірна України з тенісу зібралася у найсильнішому складі, проте українки не зуміли обіграти команду Румунії. У вирішальній партії Людмила Кіченок грала разом зі своєю сестрою Надією.