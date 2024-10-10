"Король грунта" Надаль завершил карьеру: что говорил теннисист о войне в Украине

Легенда тенниса вскоре сыграет свой последний матч

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры. К слову, испанец на Australian Open-2022 устроил невероятный камбэк в игре против россиянина Даниила Медведева.

Надаль оставил большой след в теннисе, в частности на грунтовых турнирах. Рафаэль даже получил прозвище "Король грунта" благодаря феноменальным выступлениям на этом покрытии, передает "Телеграф".

На счету 38-летнего теннисиста 22 титула на турнирах Большого Шлема, 14 из которых на "Ролан Гаррос", что является рекордом. Кроме того, испанец выиграл 92 титула на уровне ATP, а также два "золота" на Олимпийских играх. Надаль 209 недель лидировал в рейтинге ATP и сумел завоевать карьерный "Золотой шлем" в одиночном разряде (победа во всех турнирах серии Grand Slam плюс победа на Олимпиаде).

Ожидается, что свой последний официальный матч Рафаэль Надаль сыграет в ноябре в финале восьми Кубка Дэвиса.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Надаль осудил войну, но не стал обвинять РФ в ее развязывании. Кроме того, испанец не поддержал отстранения россиян и белорусов от теннисных соревнований, отметив, что они не поддерживают войну.

"Я не хочу говорить о виновных или о сути этой проблемы, но в нашем веке мне кажется невероятным, что еще существуют войны. Это никак не укладывается в моей голове. Я надеюсь, что это закончится как можно скорее. Это разрушительные новости", — заявил Надаль.

В 2024 году бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что Надаль не хочет делать публичных заявлений о войне, но при этом теннисист помогает украинцам.

"Я общался с Роджером Федерером поначалу. Роджер с Миркой (жена Федерера – ред.), его фонд забрал, мне кажется, 50 семей беженцев с маленькими детьми. Но Роджер сказал, что он, типа, не будет высказываться, он не хочет, чтобы где-то его слова медийно звучали и так далее. То же самое и Надаль. Это их решение, это не их война. И я, в принципе, это респектировал", — заявлял Стаховский в феврале.

Напомним, в 2023 году Надаль принял участие в благотворительном матче Tennis Plays For Peace в поддержку Украины.