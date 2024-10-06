Найкращий російський тенісист відзначився огидним вчинком у Китаї (відео)

Спортсмен знову кидається на суддів

Відомий російський тенісист, п’ята ракетка світу Данило Медведєв знову опинився в епіцентрі скандалу. Нещодавно перша ракетка РФ ображав суддю на "Вімблдоні".

Цього разу Медведєв перевершив решту своїх витівок на корті. Про це повідомляє "Телеграф".

У 1/16 фіналу турніру в Шанхаї (Китай) у грі проти італійця Маттео Арнальді Данило отримав попередження за те, що потер м’ячем об шорти ззаду, після чого повернув круглого супернику. Після цього Медведєв почав говорити із суддею на вежі, прикривши рота рукою. Суддя покарав гравця другим попередження за неспортивну поведінку, а також оштрафував росіянина на одне очко.

Зазначимо, Медведєв переміг Арнальді з рахунком 7:5, 4:6, 4:6 і вийшов до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що Медведєв не вперше істерить на великих турнірах. На тенісному турнірі в Парижі Данило демонстративно показав уболівальникам середній палець. Пізніше росіянин видав безглузде виправдання — просто дивився на свій ніготь. Додамо, що на Australian Open-2022 Медведєв образив оператора-режисера трансляції.