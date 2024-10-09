"Замовкни, осел": російська тенісистка образила чоловіка-тренера під час матчу (відео)

Росіянка не стримала емоцій під час матчу

У середу, 9 жовтня, на турнірі WTA 1000 в Ухані (Китай) відбувся матч між нейтральною спортсменкою з Росії Веронікою Кудерметовою та бразилійкою Беатріс Хаддад-Маєю. Росіянка не справилася з емоціями через невдачу на корті. Подібне нещодавно сталося з першою ракеткою РФ Данилом Медведєвим на турнірі в Шанхаї (Китай).

Кудерметова після поради чоловіка та тренера Сергія Демьохіна, який перебував на трибунах, образила його. Момент потрапив у пряму трансляцію матчу, передає "Телеграф".

"Замовкни, осел" — голосно крикнула тенісистка на адресу чоловіка.

У результаті Вероніка поступилася Беатріс у двох партіях з рахунком 1:6, 4:6. Бразилійка пробилася до 1/8 фіналу. До речі, до цієї стадії турніру дісталася лише одна українка — Марта Костюк.

Нагадаємо, представник РФ не вперше істерить на великих турнірах. На тенісному турнірі в Парижі Медведєв демонстративно показав уболівальникам середній палець. Пізніше росіянин видав безглузде виправдання — просто дивився на свій ніготь. Додамо, що на Australian Open-2022 Данило образив оператора-режисера трансляції.