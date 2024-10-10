"Ви знаєте, яка у нас зброя?": Олімпійська чемпіонка назвала Росію найбезпечнішим місцем у світі

Спортсменка розповіла про бідність у США

Олімпійська чемпіонка Сіднея-2000 зі стрибків у воду Юлія Пахаліна назвала Росію найбезпечнішою країною у світі. Примітно, що спортсменка понад 20 років живе у США.

Відповідну заяву чемпіонки наводить ТАCС. Юлія вважає Росію безпечною через наявність у країні зброї.

— Під час останніх візитів до Росії помітили покращення? Як та сама Москва стала гарнішою при Собяніні? Або Пенза?

— Мені кажуть, що в Пензі не стало краще, але я точно не знаю. Питання в тому, з чим порівнювати: в Америці у відсотковому співвідношенні набагато більше бідних людей, ніж у Росії, тих, хто дуже тяжко живе від зарплати до зарплати. Вони мешкають у флігелях. Ми завжди хочемо кращого життя, згадуємо, як класно було за Радянського Союзу, але скрізь є свої плюси та мінуси.

Москва, звісно, змінилася. Іноземці у мене питають: ну як там ситуація? Я відповідаю так: "Росія зараз — найбезпечніше місце у світі для життя. Ви знаєте, яка у нас зброя?" Але й крім цього багато хто дуже хоче поїхати до нас у країну, але у зв’язку з нинішньою обстановкою отримати візу дуже складно, – сказала Пахаліна.

У мережі лише посміялися зі слів Пахаліної. Користувачі жартують, що спортсменка розповідає про красиве життя в Росії, хоча навіть не думає про повернення.

Нагадаємо, ексфутболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв з’явився в базі розшуку МВС РФ. Нещодавно колишній хавбек зробив дивну заяву про Курську область.