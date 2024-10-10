"Вы знаете, какое у нас оружие?": Олимпийская чемпионка назвала Россию самым безопасным местом на свете

Спортсменка рассказала о бедности в США

Олимпийская чемпионка Сиднея-2000 по прыжкам в воду Юлия Пахалина назвала Россию самой безопасной страной в мире. Примечательно, что спортсменка более 20 лет живет в США.

Соответствующее заявление чемпионки приводит ТАСС. Юлия считает Россию безопасной из-за наличия в стране оружия.

— Во время последних визитов в Россию заметили улучшения? Как та же Москва похорошела при Собянине? Или Пенза?

— Мне говорят, что в Пензе лучше не стало, но я точно не знаю. Вопрос в том, с чем сравнивать: в Америке в процентном соотношении намного больше бедных людей, чем в России, тех, что очень тяжело живут от зарплаты до зарплаты. Они живут во флигелях. Мы всегда хотим лучшей жизни, вспоминаем, как классно было при Советском Союзе, но везде есть свои плюсы и минусы.

Москва, конечно, преобразилась. Иностранцы у меня спрашивают: ну как там ситуация? Я отвечаю так: "Россия сейчас — самое безопасное место на свете для жизни. Вы знаете, какое у нас оружие?" Но и помимо этого всего многие очень хотят поехать к нам в страну, но в связи с нынешней обстановкой получить визу очень сложно, – сказала Пахалина.

В сети лишь посмеялись над словами Пахалиной. Пользователи шутят, что спортсменка так красиво рассказывает о жизни в России, хотя при этом даже не думает о возвращении.

Напомним, экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев появился в базе розыска МВД РФ. Недавно бывший хавбек сделал странное заявление о Курской области.