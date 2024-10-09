"Цінності вище за спорт": Литва відмовилася грати з Білоруссю у відборі на чемпіонат світу

Через це литовська команда зазнала технічної поразки і вилетіла з турніру

Литва відмовилася грати з Білоруссю у відбірному матчі на чемпіонат світу-2025 з пляжного футболу. Все через роль Білорусі у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

Відповідну заяву зробив президент Литовської футбольної федерації Едгар Станкявічюс. Зустріч мала відбутися 9 жовтня у Кадісі (Іспанія), литовці зазнали технічної поразки.

"Прикро, що наші футболісти-пляжники не зможуть поборотися за вихід у наступний відбірковий раунд і спробувати свої сили серед спортивної еліти, але цінності в такому випадку вищі за спорт.

Ми обговорили це рішення із представниками збірної та погодилися, що такий крок з нашого боку ще раз належним чином продемонструє нашу позицію”, заявив Станкявічюс.

Чемпіонат світу пройде у травні 2025 року на Сейшельських островах. Збірна України з пляжного футболу у плей-офф поступилася Франції та завершила виступ у відборі ЧС-2025.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через бан збірній РФ важко знайти суперника.