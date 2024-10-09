Росія зганьбилася на весь світ: Пакистан опустив РФ нижче плінтуса

Так Росію на спортивній арені ще ніхто не принижував

Збірна Росії з футболу після серії невдалих спроб знайшла суперника на жовтневий збір — "фейкову" збірну Пакистану. Проте самі росіяни незадоволені вибором опонента.

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков у коментарі sport-express.ru назвав цю ситуацію приниженням Росії, яка опустилася нижче плінтусу. Річ у тому, що Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану.

"Що означає неофіційна збірна Пакистану? Ми що, смітник якийсь, збираємо все, що там зійде до нас? Я вважаю, що навіть і мови не може йти про такий матч!

Матч зі збірною Медіаліги ще більша дурість. До чого має впасти збірна Росії, щоб зіграти з аматорами? Ви у своєму розумі?

Нісенітницею якоюсь займатися не потрібно. Грати з якоюсь незрозумілою збірною, а ще гірше з Медіалігою – це опустити себе нижче плінтусу”, – сказав Колосков.

Колишній захисник ЦСКА та збірної СРСР Володимир Пономарьов вважає, що Росію принизили на весь світ.

"Це ганьба! Ми велика країна — не можна так принижуватися на весь світ!

Ми вмовляємо пакистанців до нас приїхати на товариський матч! А вони ще і якусь неофіційну команду хочуть нам привезти! Мені навіть у це не віриться, якщо чесно. Хлопці, одумайтеся і не ганьбіться!" — цитує Пономарьова РБ Спорт.

Додамо, що збірна Пакистану є однією з найгірших команд світу і посідає у рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) 197 місце.

Нагадаємо, ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно Танзанія відмовила росіянам у грі, пославшись на напружений графік.