Хочуть визнати терористом: ексфутболіст збірної України розгнівав росіян заявою про Курськ

Футболіст зробив гучну заяву після чергового масового обстрілу України з боку РФ

Колишнього гравця збірної України Олександра Алієва оголошено в розшук у Росії. Футболіст і раніше робив антиросійські висловлювання, але його остання заява викликала справжню істерику у РФ.

За інформацією Р-Спорт, московський слідчий комітет порушив кримінальну справу після ранкової заяви Алієва. Гравця оголосили у розшук у РФ "за публічні заклики до тероризму".

У п’ятницю, 30 серпня, Олександр на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, в якому закликав "вбивати нечисть та мирне населення" у Курській області. Примітно, що Алієв у віці 12 років переїхав до Курська. У місті, як розповідав сам спортсмен, як і раніше, живуть його мама і бабуся.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алієв записався до лав територіальної оборони Києва, а пізніше розпочав службу у ЗСУ. Нещодавно колишній футболіст отримав посвідчення учасника бойових дій, через що на нього посипалася критика. Олександр пояснив, що одержав посвідчення УБД за "перші дні війни".

Раніше Алієв здивував мережу, привітавши Збройні сили України українською мовою, хоча раніше він публікував відео на мовну тему. У ньому колишній хавбек "Динамо" заявляв, що завжди говорив і говоритиме російською мовою.