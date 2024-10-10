У Росії оголосили у розшук відомого українського футболіста: хочуть посадити на 7 років

Українець потрапив до бази розшуку МВС РФ

Ексфутболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв з’явився в базі розшуку МВС РФ. Нещодавно колишній хавбек зробив дивну заяву про Курську область.

Про це повідомляє telegram-канал Baza. За інформацією джерела, наприкінці серпня проти Алієва було порушено кримінальну справу за статтею 205.2 КК РФ (публічні заклики до терористичної діяльності). За цією статтею у РФ передбачено покарання у виді штрафу чи позбавлення волі терміном від п’яти до семи років.

Відео, через яке Алієва оголосили у розшук у РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алієв записався до лав територіальної оборони Києва, а пізніше розпочав службу у ЗСУ. Колишній футболіст отримав посвідчення учасника бойових дій, через що на нього посипалася критика. Олександр пояснив, що отримав посвідчення УБД за "перші дні війни".

Раніше Алієв здивував мережу, привітавши Збройні сили України українською мовою, хоча раніше він публікував відео на мовну тему. У ньому ексхавбек "Динамо" заявляв, що завжди говорив і говоритиме російською мовою. Нещодавно Олександр записав відеозвернення до Анатолія Тимощука, який став прямим спонсором війни проти України.