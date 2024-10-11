Помер легендарний футболіст "Ліверпуля"

Футболіст прославився у Ліверпулі

У п’ятницю, 11 жовтня, не стало знаменитого футболіста "Ліверпуля" та збірної Шотландії Пітера Кормака. Нещодавно пішов із життя видатний український футболіст, тренер та експрезидент ФФУ Анатолій Коньков.

Про смерть 78-річного Кормака повідомила пресслужба "Ліверпуля" у соцмережі "Х". Гравець прославився у мерсісайдській команді, за яку виступав упродовж чотирьох років.

"Ми глибоко засмучені смертю колишнього півзахисника Пітера Кормака у віці 78 років. Спочивай зі світом, Пітер", — йдеться у повідомленні.

Кормак, який виступав на позиції півзахисника, у "Ліверпулі" виграв два титули Першого дивізіону, Кубок Англії та Кубок УЄФА, а також зіграв 125 матчів за "Ліверпуль", забивши 21 гол. Крім того, Пітер також виступав за шотландський "Гіберніан", англійські "Ноттінгем Форест" та "Брістоль Сіті". Після завершення кар’єри футболіста він попрацював тренером, але особливих успіхів не досяг. До речі, Пітер встиг попрацювати зі збірною Ботсвани.

Нагадаємо, у 2023 році не стало знаменитого футболіста "Барселони", "Інтера" та збірної Іспанії Луїса Суареса Мірамонтеса. У 1960 році Мірамонтес на прізвисько "Архітектор" виграв "Золотий м’яч"