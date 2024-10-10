"Серце болить": у Росії пам’ятають знаменитий гол Шевченка (відео)

Цей гол увійшов в історію вітчизняного футболу

Головний тренер збірної Росії Валерій Карпін грав в історичному матчі проти України у 1999 році. Усі надії росіян на Євро-2000 тоді розбив молодий український форвард Андрій Шевченко.

9 жовтня 1999 року в Москві збірна Росії зіграла внічию з Україною (1:1) у завершальному турі відбору на чемпіонат Європи та не пройшла у фінальну частину турніру. Українці вийшли у стиковий раунд, де поступилися Словенії, передає "Телеграф".

У тій грі Карпін відзначився голом, а автором другого м'яча став Шевченко. на 88-й хвилині матчу Андрій несподівано пробив по воротах зі штрафного, а голкіпер збірної РФ Олександр Філімонов припустився помилки й разом з м’ячем завалився у ворота.

"Рана з матчу Росія — Україна в "Лужниках" зажила. Якби не зажила, помер би вже, напевно.

Серце болить, але рана загоїлася", – заявив Карпін через 25 років.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно Танзанія відмовила росіянам у грі, пославшись на напружений графік, а Пакистан заборонив своїй національній команді грати з росіянами.