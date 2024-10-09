"В УПЛ не міг добити до воріт": Селезньов забив супергол команді Мілевського (відео)

Легенди українського футболу знову зустрілися

У середу, 9 жовтня, відбувся матч 4-го туру Української футбольної медіаліги між "Арматом" та IGNIS. За перших виступає Євген Селезньов, а за других — Артем Мілевський.

Зустріч відбулася у Києві на стадіоні імені Баннікова та завершилася перемогою "Армата" з рахунком 1:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Героєм зустрічі став Селезньов, який у другому таймі дальнім ударом зі штрафного влучив у ворота IGNIS — не обійшлося без помилки воротаря. Додамо, що Мілевський так і не з’явився на полі, але примудрився отримати червону картку за суперечки з рефері.

"Людина ніколи в житті, коли в УПЛ грала, не могла добити до воріт, забивала тільки з меж штрафного. А тут б’є з 50 метрів, як Алієв, і забиває. Це нормально? Це якийсь закон підлості. Насправді я його вітаю", — заявив "Міля".

Раніше Мілевський вперше показав фото зі своєю новою дівчиною. Нещодавно "Міля" потрапив у мовний скандал, відмовившись спілкуватися з журналісткою українською мовою. Крім того, в мережі випливло відео, на якому Артем влаштував своїм одноклубникам рознос в роздягальні.