Грав за "Динамо" і "Шахтар": пішов з життя видатний український футболіст, тренер та експрезидент ФФУ

Виступав на позиції захисника та півзахисника

У п’ятницю, 4 жовтня, пішов з життя колишній тренер та легендарний гравець "Динамо" і "Шахтаря" Анатолій Коньков. Українська асоціація футболу висловила співчуття рідним та близьким видатного спортсмена.

Трагічна звістка з’явилася у Telegram-каналі УАФ. Видатному спортивному діячу було 75 років.

Анатолій Коньков за ігрової кар’єри виступав на позиції захисника та півзахисника. На початку свого шляху захищав кольори команди "Авангард" (м. Краматорськ), тоді грав за "Шахтар" (м. Донецьк), а потім і в "Динамо" (м. Київ).

Чотирикратний чемпіон СРСР, володар Кубка володарів кубків УЄФА, володар Суперкубка УЄФА.

Майстер спорту (з 1969 р.), майстер спорту міжнародного класу (з 1975 р.), заслужений майстер спорту СРСР (з 1982 р.), Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (з 2011 р.).

У 1972 році Коньков виступив на чемпіонаті Європи, був гравцем першої ліги. Наприкінці 1974 року разом з футболістом Євгеном Кананою потрапив у побутовий скандал (бійка в ресторані Донецька), обоє були дискваліфіковані довічно, але Лобановський зумів домогтись скасування покарання і переведення в "Динамо".

Анатолій Коньков

В 1975–1981 роках Коньков грав у київському "Динамо". В складі збірної України став призером Спартакіади 1979.

В європейських кубкових турнірах зіграв 39 матчів, забив 1 гол:

Кубок чемпіонів — 22 матчі, 1 гол

Кубок кубків — 5 матчів

Кубок УЄФА — 10 матчів

Суперкубок УЄФА — 2 матчі

Окрім цього, видатний футболіст та тренер ставав срібним призером чемпіонату Європи та здобув "бронзу" Олімпійських ігор. 2 вересня 2012 року був обраний Президентом Федерації футболу України, а за два роки, 18 грудня 2014 подав у відставку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній футболіст збірної України втік з країни. Ексголкіпер молодіжної збірної України Денис Шеліхов перейшов до клубу з Білорусі "Славія" Мозир. Примітно, що для цього кіпер, можливо, незаконно перетнув кордон України під час дії воєнного стану.