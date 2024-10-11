Умер легендарный футболист "Ливерпуля"

Футболист прославился в Ливерпуле

В пятницу, 11 октября, не стало знаменитого футболиста "Ливерпуля" и сборной Шотландии Питера Кормака. Недавно ушел из жизни выдающийся украинский футболист, тренер и экс-президент ФФУ Анатолий Коньков.

О смерти 78-летнего Кормака сообщила пресс-служба "Ливерпуля" в соцсети Х. Игрок прославился в мерсисайдской команде, за которую выступал на протяжении четырех лет.

"Мы глубоко опечалены кончиной бывшего полузащитника Питера Кормака в возрасте 78 лет. Покойся с миром, Питер", — гласит сообщение.

Кормак, который выступал на позиции полузащитника, в "Ливерпуле" выиграл два титула Первого дивизиона, Кубок Англии и Кубок УЕФА, а также сыграл 125 матчей за "Ливерпуль", забив 21 гол. Кроме того, Питер также выступал за шотландский "Хиберниан", английские "Ноттингем Форест" и "Бристоль Сити". После завершения карьеры футболиста он поработал тренером, но особых успехов не достиг. К слову, Питер успел поработать со сборной Ботсваны.

Напомним, в 2023 году не стало знаменитого футболиста "Барселоны", "Интера" и сборной Испании Луиса Суареса Мирамонтеса. В 1960 году Мирамонтес по прозвищу "Архитектор" выиграл "Золотой мяч"