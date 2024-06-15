Помер знаменитий англійський футболіст, який прославився в Лондоні та Ліверпулі

Не стало легенди "Арсеналу" та "Евертона"

У суботу, 15 червня, у віці 54 років помер знаменитий форвард низки англійських клубів Кевін Кемпбелл. Цього дня також пішов із життя перспективний воротар збірної Чорногорії.

Про це повідомляє пресслужба "Арсеналу" у соцмережі Х. Саме тут Кемпбелл розпочинав свою кар’єру футболіста, зігравши за Пушкарів 210 матчів.

"Ми спустошені, дізнавшись, що наш колишній нападник Кевін Кемпбелл помер після нетривалої хвороби. Кевіна любили всі в клубі. Всі ми думаємо про його друзів і сім’ю в цей скрутний час. Спочивай з миром, Кевіне", — йдеться у повідомленні від Канонірів.

Крім того, Кевін є легендою "Евертона", за який він відіграв 160 поєдинків. Останнім часом ексфутболіст працював експертом на британському телебаченні.

"Не просто справжній герой "Гудісон Парку" та ікона англійської гри, а й неймовірна людина, про що знає кожен, хто будь-коли з ним зустрічався", — йдеться у заяві Ірисок.

Підбірка голів Кевіна Кемпбелла

Нагадаємо, у квітні 2024 року пішов із життя знаменитий український футболіст та тренер Михайло Фоменко. Цього місяця також помер колишній німецький футболіст, чемпіон світу-1974 Бернд Хельценбайн.