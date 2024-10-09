Рус

Була найвищою у школі і любила малювати: як у дитинстві виглядала рекордсменка світу Магучіх (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
560
Ярослава Магучіх спеціалізується на стрибках у висоту
Ярослава Магучіх спеціалізується на стрибках у висоту. Фото Колаж "Телеграфу"

Українка стала однією з найкращих легкоатлеток світу

У вересні українській спортсменці Ярославі Магучіх виповнилося 23 роки. Вона — чемпіонка зі стрибків у висоту та одна з найвідоміших легкоатлеток у світі. "Телеграф" зібрав найцікавіші факти з життя молодої спортсменки і якою Магучіх була в дитинстві.

Народилася майбутня зірка спорту 19 вересня 2001 року у Дніпрі. З семи років Ярослава почала займатися карате у секції, де тренувалася її старша на 8 років сестра Анастасія, яка згодом стала срібним призером чемпіонату Європи та володаркою коричневого поясу.

Через якийсь час Магучіх переключилася на легку атлетику, але паралельно дівчинка також захоплювалася малюванням і навіть брала участь у творчих конкурсах. Любов до малювання у Ярослави не минула. Спортсменка не виключає, що у майбутньому покаже свої роботи на виставці.

ярослава магучіх у дитинстві
Фото: opentv.media

Спортсменка виділялася у школі не лише спортивними успіхами, а й ростом — дівчинка була найвищою у школі.

ярослава магучіх у дитинстві
Фото: opentv.media
ярослава магучіх у дитинстві
Фото: opentv.media

Успіхи Ярослави Магучіх у спорті

У 13 років Ярослава вперше вирушила на змагання зі стрибків у висоту, що проходили у Польщі. Там вона виграла "срібло". У 2016 році вона здобула перемогу на національному чемпіонаті серед спортсменів, які народилися 2001-го.

У 2018 році українка почала показувати свої перші значні досягнення: вона стала чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор, а потім у 2021 році здобула титул чемпіонки Європи з легкої атлетики у приміщенні. Ярослава Магучіх також багаторазова переможниця етапів "Діамантової ліги", бронзова призерка Олімпіади 2020 у Токіо.

ярослава магучіх прапор України
Фото: instagram.com/rosya_dp
ярослава магучіх у спортивній формі
Фото: instagram.com/rosya_dp

4 серпня Магучіх виграла "золото" на "Олімпійських іграх 2024" у Парижі. Їй підкорилася планка на висоті 2 м (перша спроба). До цього на турнірі етапу "Діамантової ліги" побила світовий рекорд, який тримався цілих 37 років. Вже після Олімпіади Ярослава перемогла на змаганнях у фіналі "Діамантової ліги", що пройшов 13 вересня у Брюсселі (Бельгія).

ярослава магучіх на змаганнях
Фото: instagram.com/rosya_dp

Сьогодні у планах 23-річної дівчини — побити власний світовий рекорд та виступити на наступних Олімпійських іграх. Детальніше читайте в інтерв’ю: "Про "сон" між стрибками та кінець кар’єри: інтерв’ю з героїнями Олімпіади-2024 Магучіх та Геращенко".

ярослава магучіх у піджаку
Фото: instagram.com/rosya_dp
ярослава магучіх
Фото: instagram.com/rosya_dp
ярослава магучіх у сукні
Фото: instagram.com/rosya_dp
ярослава магучіх у формі
Фото: instagram.com/rosya_dp

Нагадаємо, що на Олімпіаді 2024 Магучіх, крім блискучої перемоги, запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань. Ярослава "спала" прямо під час фіналу. Пізніше спортивний лікар пояснив поведінку легкоатлетки.

Теги:
#Спорт #Дитинство #Ярослава Магучіх