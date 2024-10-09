Була найвищою у школі і любила малювати: як у дитинстві виглядала рекордсменка світу Магучіх (фото)

Українка стала однією з найкращих легкоатлеток світу

У вересні українській спортсменці Ярославі Магучіх виповнилося 23 роки. Вона — чемпіонка зі стрибків у висоту та одна з найвідоміших легкоатлеток у світі. "Телеграф" зібрав найцікавіші факти з життя молодої спортсменки і якою Магучіх була в дитинстві.

Народилася майбутня зірка спорту 19 вересня 2001 року у Дніпрі. З семи років Ярослава почала займатися карате у секції, де тренувалася її старша на 8 років сестра Анастасія, яка згодом стала срібним призером чемпіонату Європи та володаркою коричневого поясу.

Через якийсь час Магучіх переключилася на легку атлетику, але паралельно дівчинка також захоплювалася малюванням і навіть брала участь у творчих конкурсах. Любов до малювання у Ярослави не минула. Спортсменка не виключає, що у майбутньому покаже свої роботи на виставці.

Спортсменка виділялася у школі не лише спортивними успіхами, а й ростом — дівчинка була найвищою у школі.

Успіхи Ярослави Магучіх у спорті

У 13 років Ярослава вперше вирушила на змагання зі стрибків у висоту, що проходили у Польщі. Там вона виграла "срібло". У 2016 році вона здобула перемогу на національному чемпіонаті серед спортсменів, які народилися 2001-го.

У 2018 році українка почала показувати свої перші значні досягнення: вона стала чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор, а потім у 2021 році здобула титул чемпіонки Європи з легкої атлетики у приміщенні. Ярослава Магучіх також багаторазова переможниця етапів "Діамантової ліги", бронзова призерка Олімпіади 2020 у Токіо.

4 серпня Магучіх виграла "золото" на "Олімпійських іграх 2024" у Парижі. Їй підкорилася планка на висоті 2 м (перша спроба). До цього на турнірі етапу "Діамантової ліги" побила світовий рекорд, який тримався цілих 37 років. Вже після Олімпіади Ярослава перемогла на змаганнях у фіналі "Діамантової ліги", що пройшов 13 вересня у Брюсселі (Бельгія).

Сьогодні у планах 23-річної дівчини — побити власний світовий рекорд та виступити на наступних Олімпійських іграх. Детальніше читайте в інтерв’ю: "Про "сон" між стрибками та кінець кар’єри: інтерв’ю з героїнями Олімпіади-2024 Магучіх та Геращенко".

Нагадаємо, що на Олімпіаді 2024 Магучіх, крім блискучої перемоги, запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань. Ярослава "спала" прямо під час фіналу. Пізніше спортивний лікар пояснив поведінку легкоатлетки.