Нагороджувала Магучіх і одружилася з "Холостяком": що говорить про війну олімпійська чемпіонка Наталія Добринська

Спортсменка підтримує Україну

Знаменита українська легкоатлетка Наталія Добринська після успішної кар’єри залишилася у легкій атлетиці у якості функціонерки. До речі, титулована спортсменка нагороджувала Ярославу Магучіх на Олімпійських іграх у Парижі.

Добринська, яка є олімпійською чемпіонкою-2008 у семиборстві, зараз обіймає посаду віцепрезидента Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), а також є членом ради Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics). Про це повідомляє "Телеграф".

Після успіху в Китаї Добринська одружилася зі своїм тренером Дмитром Поляковим. У березні 2012 року Дмитро помер через онкозахворювання, а наступного року Наталія завершила кар’єру. Намагалася зробити політичну кар’єру, але не зуміла стати нардепом від "Партії регіонів" на парламентських виборах 2012 року.

У липні 2014 року Добринська вийшла заміж за бізнесмена Костянтина Євтушенка. Цікаво, що Євтушенко почав зустрічатися зі спортсменкою після зйомок у шоу "Холостяк-4", проте передача ще довгий час не виходила в ефір. Через тиждень після фіналу "Холостяка" Костянтин одружився з Наталією, причому весілля пройшло на Олімпійському стадіоні.

Наталія Добринська та Костянтин Євтушенко

У шлюбі Добринська народила трьох дітей. Наталя з дітьми живе на Кіпрі, поки чоловік здебільшого працює в Україні. Наталя планує повернутися із сім’єю в Україну після закінчення війни.

Наталія Добринська з дітьми

Добринська активно виступала проти участі росіян та білорусів у міжнародних змаганнях, але була проти бойкоту українцями змагань.

"Я розумію, що не всі схвалюють дії своїх урядів, але скільки людей висловилися? Якщо ти мовчиш, то солідарний з війною, вбивствами українців. Тому однозначної відповіді у мене немає. Але є надія, що цивілізований світ усуне від Олімпіади в Парижі росіян і білорусів, які підтримують війну”, — говорила Добринська у квітні 2023 року.

Цікаво, що на Олімпіаді в Парижі саме Наталія нагороджувала Магучіх, яка виграла "золото" у стрибках у висоту.

Як зараз виглядає Наталія Добринська:

Наталія Добринська

Нагадаємо, Магучіх після Олімпіади в Парижі втретє поспіль виграла "Діамантову лігу". До речі, перед Іграми на етапі "Діамантової ліги" у Франції Ярослава зуміла перестрибнути планку на висоті 2,10 м, побивши "вічний" світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття.