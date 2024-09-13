Магучіх утретє поспіль виграла "Діамантову лігу"

Українка продовжує перемагати на змаганнях найвищого рівня

У п’ятницю, 13 вересня, у Брюсселі (Бельгія) відбувся фінал "Діамантової ліги" у стрибках у висоту серед жінок. Олімпійська чемпіонка Парижа Ярослава Магучіх з України здобула золоту медаль.

Українка зуміла перемогти на змаганнях, перестрибнувши планку на висоті 1,97 м. Про це повідомляє "Телеграф". Ярослава перемогла у фіналі "Діамантової ліги" тричі поспіль.

Друге місце дісталося австралійці Ніколі Оліслагерс, яка показала такий же результат, як і Магучіх, але використала більшу кількість спроб. "Бронзу" виграла ще одна представниця України Ірина Геращенко (1,92 м).

Нагадаємо, на етапі "Діамантової ліги" у Парижі Магучіх зуміла перестрибнути планку на висоті 2,10 м, побивши "вічний" світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття. А на Олімпіаді-2024 українка, окрім блискучої перемоги, запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань. Ярослава "спала" прямо під час фіналу. Пізніше спортивний лікар пояснив поведінку легкоатлетки.

Після Ігор у Парижі українка встигла перемогти на етапі "Діамантової ліги" в Лозанні, а також стала найкращою в Цюриху. Обидва турніри проходили у Швейцарії.