"Естетична насолода": Магучіх знялася для модного журналу (фото)

Легкоатлетка підкорює не лише спортивні вершини

Українська стрибунка у висоту, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх у міжсезоння не лише відпочиває, а й "підробляє" моделлю. На цей раз легкоатлетка знялася для журналу Vogue UA.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram. Фото та інтерв’ю Ярослави можна подивитися у новому осінньому випуску.

"Шукайте мене на сторінках нового осіннього випуску Vogue UA", — підписала знімки Магучіх.

Ярослава Магучіх. Фото instagram.com/vogue_ukraine

"Чудова модель", "Естетична насолода та гордість за нашу чемпіонку!", "Після спорту може робити кар’єру моделі", "Вона дуже привертає погляд", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, перед Олімпіадою-2024 Магучіх у Парижі зуміла перестрибнути планку на висоті 2,10 м, побивши "вічний" світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття. А на Олімпіаді-2024 українка, окрім блискучої перемоги, запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань. Ярослава "спала" прямо під час фіналу.

Після Ігор у Парижі українка встигла перемогти на етапі "Діамантової ліги" в Лозанні, а також стала найкращою в Цюриху. Також їй підкорилося "золото" у фіналі змагань у Брюсселі. Ярослава претендує на нагороду найкращої легкоатлетки 2024 року.