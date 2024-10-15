Магучіх знялася в ефектній рекламі для київського закладу (відео)

Дедалі більше брендів співпрацюють із українськими спортсменами

Українська стрибунка у висоту, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх купається у променях слави після тріумфу на Іграх-2024 у Парижі. Нещодавно чемпіонка знялася у рекламі кондитерської HONEY.

Sport Market Review вважає, що це добрий знак для українського спорту. Річ у тім, що навіть найнеочевидніші бренди обирають українських спортсменів для своїх рекламних кампаній.

"Головний позитив полягає в тому, що навіть неочевидні бренди починають обирати українських спортсменок і спортсменів як своїх амбасадорів та для рекламних кампаній. Це означає, що для українського спорту ще не все втрачено. Важливо лише правильно інтегрувати його у життя людей і відповідно в рекламу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на етапі "Діамантової ліги" у Парижі Магучіх зуміла перестрибнути планку на висоті 2,10 м, побивши "вічний" світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття. А на Олімпіаді-2024 українка, окрім блискучої перемоги, запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань. Ярослава "спала" прямо під час фіналу. Пізніше спортивний лікар пояснив поведінку легкоатлетки.

Після Ігор у Парижі українка встигла перемогти на етапі "Діамантової ліги" в Лозанні, а також стала найкращою в Цюриху. Обидва турніри проходили у Швейцарії. Також їй підкорилося "золото" у фіналі змагань у Брюсселі (Бельгія). Ярослава претендує на нагороду найкращої легкоатлетки 2024 року.