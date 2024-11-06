Нічого хорошого: пропагандист Губернієв намагався висміяти перемогу Трампа, але проговорився

Голос російського біатлону незадоволений перемогою Трампа

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв відреагував на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. До речі, саме Губернієв був ведучим на мітингу Путіна у березні 2022 року.

Відповідний коментар Губернієва наводить "СЕ". Він вважає, що нічого хорошого Росію не чекає після перемоги Трампа на виборах.

"Мені на вибори не те щоб все одно, але у нас на Сходні чомусь перестала працювати остання цілодобова аптека. Як це пов’язано з виборами в США, до ладу ще належить з’ясувати. Чи ми всі тут стали здорові й більше ніхто за ліками не ходить, якщо ввечері щось трапиться.

Тож хвилює питання: чи підрахунок голосів на Алясці після Мічигану якось вплине на відкриття цілодобової аптеки на Сходні? А щодо того, що на нас чекає… Нічого хорошого нас не чекає. Тактично можуть бути якісь приємності, але стратегічно – нічого хорошого", – сказав Губернієв.

Раніше повідомлялося, що на святковій вечері Трампа помітили в одній компанії з мільярдером Ілоном Маском та президентом UFC Даною Вайтом. До речі, президент України Володимир Зеленський уже привітав Трампа з перемогою.