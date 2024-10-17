"Вмирають у прадідівських штанах, маючи мільярд": радянський чемпіон образив цілу націю

Колишній біатлоніст недолюблює скандинавів

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов, коментуючи вирок колишньому голові світового біатлону (IBU) Андерсу Бессебергу, образив норвежців. Бессенберга засудили до 3 років 1 місяця в’язниці за отримання хабарів (повії, мисливські тури та дорогий годинник) у Росії.

Відповідний коментар Тихонова наводить legalbet. Він назвав норвежців "скупердяями".

"Отримання годинника? Ха-ха, це ж норвежці, це нація, яка вмирає у прадідівських штанах, маючи мільярд! Це рідкісні скупердяї, яких світ не бачив. Я одному колишньому президентові на день народження приніс пляшку горілки 0,7 і портмоне, куди поклав 500 євро — прийнято так у нас він приходить і каже, що я його хотів купити. Я йому відкрив свій портмоне і показав, що в мене менше просто немає. Він сказав, що й пляшку може принести. Але норвежець хіба може віддати пляшку!

Отже, все правильно з цим Бессебергом. Розслідування навіть ще слабеньке провели. Там вони гроші крали – тільки дай", – сказав Тихонов.

Нагадаємо, Тихонов неодноразово ображав норвежців. Крім того, він недолюблює шведів та українців.