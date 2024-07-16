Стало відомо, хто надихнув Шумахера на камінг-аут

Брат легенди автоспорту напередодні зробив гучну заяву

Експерт та колишній пілот "Формули-1" Ральф Шумахер висловився щодо свого камінг-ауту. Напередодні брат легенди спорту Міхаеля Шумахера зізнався, що знаходиться в одностатевих стосунках.

Відповідний коментар Ральфа наводить f1-insider.com. За словами Ральфа, на цю заяву його надихнув син Давид, який нещодавно виграв гонку GT Masters у "Нюрбургрингу".

Давид Шумахер відсвяткував перемогу у "Нюрбургрингу"

"Це не стало новиною для сім’ї та близьких друзів, вони давно знали. Але тим часом залучалося безліч людей, і я хотів розповісти сам.

Мій син Давид у неділю знову переміг у GT Masters, це поки що найбільший успіх у його кар’єрі. Я вирішив, що це слушний момент.

[Реакція] не є великою проблемою для мене”, – заявив Шумахер.

Ральф Шумахер, як і його знаменитий брат, брав участь у перегонах "Формули 1". З 1997 по 2007 рік він виступав за команди Jordan, Williams та Toyota. На його рахунку 6 перемог. З 2001 по 2014 рік Ральф був одружений з колишньою моделлю Корою Брінкманн.

Нагадаємо, життя Міхаеля Шумахера огорнуте таємницею понад 10 років. 29 грудня 2013 року легенда автоспорту впав і вдарився головою об камінь на гірськолижній трасі в Мерібельї у французьких Альпах. Найкращі лікарі боролися за його життя, а потім гонщик кілька місяців перебував у штучній комі. На початку 2014 року менеджер гонщика Сабіне Кем повідомила, що Міхаель проходитиме реабілітацію вдома. Більше офіційної інформації про стан здоров’я Шумахера не надходило.