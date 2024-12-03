Український тренер мотивував команду 10-секундним відео: план спрацював

"Верес" здобув вольову перемогу на ЛНЗ

Виконувач обов’язків головного тренера рівненського "Вереса" Олег Шандрук перед матчем 15-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти ЛНЗ показав гравцям мотивуюче відео. У результаті команда здобула вольову перемогу.

Зустріч, яка проходила у Черкасах на стадіоні "Черкаси-Арена", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Вереса". Про це повідомляє "Телеграф".

За інформацією "ТаТоТаке", у "Вересі" вигадали класний спосіб, щоб мотивувати команду конкретно на цю гру. Гравцям показали відео, яке SMM-щики черкаського клубу зробили минулого сезону після перемоги над рівненським клубом. На відео футболіст ЛНЗ з’їдає огірок із банки "Вереса" — компанії з виробництва овочевої консервації.

"Після цього відео "Верес" був готовий виходити на поле і розривати всі 90 хвилин", — розповіла журналіст Михайло Співаковський.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" у 15-му турі УПЛ не змогло обіграти "Колос" (1:1). Проте кияни продовжують очолювати першість України, маючи стільки ж очок, як і "Олександрія".