"Українська Трініті": дружину футболіста збірної зловили папараці у Києві (фото)

Дівчина прогулялася Києвом

Дар'я Савіна, дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря, зробила фотосесію прямо на вулиці у Києві. Нещодавно модель та ведуча клубного каналу Гірників порадувала своїх шанувальників черговою гарячою фотосесією.

Відповідні знімки Савіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина постала перед камерами у чорному вбранні, доповнивши образ шкіряною курткою та стильними окулярами.

"Папараці на вулицях нашої столиці ", — підписала знімки Савіна. Один із користувачів порівняв Дар’ю з Трініті — персонажем культової франшизи "Матриця".

Дар’я Савіна

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Бондар у 5 матчах із 6 потрапляв у заявку на гру, але залишався на лаві запасних. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1). В останній грі групового етапу збірна України обіграла Албанію (2:1).