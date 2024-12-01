"Тільки не в ТЦК": Мілевський відреагував на пропозицію фаната

Знаменитий у минулому футболіст у розмові з фанатами пожартував про ТЦК

Скандальний колишній футболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський вирушив до Вінниці зі своєю новою дівчиною. Під час спілкування з підписниками "Міля" пожартував про ТЦК.

Відповідний пост Мілевський розмістив на своєму telegram-каналі. Артему в обласному центрі запропонували провести його назад до столиці України, передає ua.tribuna.

На це Мілевський відповів: "Хлопці, тільки не в ТЦК проведіть".

Нагадаємо, у вересні в будинку, де проживає Мілевський та його друг Сергій Третьяк, пройшли обшуки. За словами Третьяка, обшуки були пов’язані із договірними матчами, в організації яких його підозрюють. У січні 2024 року поліція вже приходила з обшуками до Артема та Сергія. "Міля" розповідав, що правоохоронці вибили йому скляні двері.

Додамо, футболістам "Минаю" нібито пропонували здати матч проти "Динамо" (1:3) за винагороду. Гра відбулася в середині квітня, а один із голів гравці закарпатців забили собі самі. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що пропозицію гравцям нібито зробив Третьяк.