Дружина футболіста збірної України похвалилася ідеальною фігурою у купальнику (фото)

Дівчина відпочила у Домініканській Республіці

Дружина українського футболіста американського "Коламбус Крю" Євгенія Чеберко Дарина поділилася гарячими знімками із відпочинку. Напередодні Дарина відсвяткувала 28-річчя.

Відповідні фото Чеберко опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Судячи з геолокації, Дарина відпочивала у Домініканській Республіці.

Дарина Чеберко

Зазначимо, Дарина разом із чоловіком перебралася до США, де той грає у МЛС. У поточному сезоні Євген зіграв у 32 матчах за "Коламбус", у яких відзначився 1 асистом. До речі, на рахунку центрбека одна гра у складі збірної України — Чеберко у жовтні 2020 року зіграв 45 хвилин у товариському поєдинку проти Франції (1:7).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті.

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1). В останній грі групового етапу збірна України обіграла Албанію (2:1).