"Опустилися до рівня села": "Динамо" не змогло обіграти "Колос" (відео)

Біло-сині втратили очки, хоч і лідирують у чемпіонаті

У неділю, 1 грудня, київське "Динамо" провело гостьовий поєдинок 15-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Колоса". Напередодні Біло-Сині програли свій п’ятий матч поспіль у Лізі Європи.

Зустріч на стадіоні "Колос" у Ковалівці (Київська область) завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди обмінялися голами у першому таймі. За киян забив Володимир Бражко, а за господарів – Даніель Алефіренко.

У мережі розкритикували гру киян. Один із користувачів зазначив, що "Динамо" скотилося до рівня сільської команди.

Нагадаємо, за підсумками п’яти турів у Лізі Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім програли "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі "динамівці" поступилися "Вікторії" Пльзень (1:2).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.