Украинский тренер мотивировал команду 10-секундным видео: план сработал

"Верес" добыл волевую победу на ЛНЗ

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского "Вереса" Олег Шандрук перед матчем 15-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против ЛНЗ показал игрокам мотивирующее видео. В итоге команда добыла волевую победу.

Встреча, проходившая в Черкассах на стадионе "Черкаси-Арена", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Вереса". Об этом сообщает "Телеграф".

По информации "ТаТоТаке", в "Вересе" придумали классный способ, чтобы мотивировать команду конкретно на эту игру. Игрокам показали видео, которое SMM-щики черкасского клуба сделали в прошлом сезоне после победы над ровенским клубом. На видео футболист ЛНЗ съедает огурец из банки "Вереса" — компании по производству овощной консервации.

"После этого видео "Верес" был готов выходить на поле и разрывать все 90 минут", — рассказала журналист Михаил Спиваковский.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" в 15-м туре УПЛ не смогло обыграть "Колос" (1:1). Тем не менее киевляне продолжают возглавлять первенство Украины, имея столько же очков, сколько и "Александрия".