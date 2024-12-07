Російський спорт одноосібно очолить ставленик Путіна, відомий за походами у лазню з Жириновським

Російська влада проведе формальні вибори

Новий міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов, який підтримує главу Кремля Володимира Путіна, готується одноосібно стати головою російського спорту. Напередодні він став єдиним кандидатом на пост президента Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Про це повідомила пресслужба ОКР. Примітно, що Дегтярьов отримає цю посаду після результатів "таємного голосування".

"Відповідно до статті 12.7 Статуту ОКР Виконком ОКР включив Михайла Володимировича Дегтярьова до списку для обрання на посаду Президента Олімпійського комітету Росії. Раніше відповідні звернення надійшли від 33-х членів ОКР. Інших кандидатур висунуто не було.

Члени Виконкому також ознайомилися з проєктом Положення про порядок проведення виборів на керівні посади ОКР, членів Виконкому ОКР та членів контрольно-ревізійної комісії ОКР у рамках Олімпійських зборів, які відбудуться 13 грудня у Москві”, – йдеться у повідомленні.

У мережі висміяли кандидатуру Дегтярьова. Користувачі згадують його минуле. Наприклад, Михайло прославився завдяки своїм походом у лазню із Володимиром Жириновським.

Михайло Дегтярьов та Володимир Жириновський у 2013 році

Зазначимо, Дегтярьов постійно говорить маячню. Наприклад, саме він запропонував зробити зруйнований війною Донбас центром туризму. Крім того, він публічно зізнався, що вдарив маленького сина, який не хотів займатися карате.