Титулована спортсменка перетворилася на пропагандистку Кремля

Триразова олімпійська чемпіонка, президентка Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе запропонувала скинути бомбу на центр Лондона (Велика Британія). До речі, колишня лижниця заперечує повномасштабну війну між РФ та Україною.

Відповідну заяву Вяльбе наводить news.ru. Олена вважає, що Росію не повернуть на міжнародні змагання навіть після закінчення так званої СВО. Функціонерка додала, що РФ повернуть на міжнародну арену, якщо на центр Лондона впаде "серйозна бомба".

— Ви нещодавно сказали, що коли ми повернемося на міжнародну арену, ми маємо бути сильнішими, ніж учора. Що має статися, щоб Росію повернули не лише на Олімпіади, а й на решту змагань під своїм прапором і гімном?

— Я скажу речі, які взагалі не можна говорити. Якби ми кинули серйозну бомбу на центр Лондона, все вже закінчилося б і нас би скрізь пустили. Боротьба Росії з усім зовнішнім світом продовжується століттями. Нас ніколи не любили, навіть коли вдавали, що люблять. Вони завжди стоять із заточкою за спиною. Я люблю, коли наша країна сильна, наша сила дратує весь світ.

Не треба загадувати, але рано чи пізно все одно нас пустять. Їм теж нема куди подітися, тому що це не може тривати вічно. Якщо ще рік тому я казала, що нас повернуть після закінчення "СВО", то тепер я розумію, що навіть після спецоперації швидко нічого не станеться. На повернення на міжнародну арену піде ще не один рік, – заявила Вяльбе.

Раніше Вяльбе заявила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) даремно оголосив про "олімпійське перемир’я", адже "Росія нікому війну не оголошувала".