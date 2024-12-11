Бывшая лыжница поддерживает Путина, за что и получает госнаграды

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе получила от президента РФ Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Недавно россиянка заявила, что на центр Лондона следует сбросить серьезную бомбу.

Об этом рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев на своем telegram-канале. Примечательно, что Елена для данного мероприятия надела обувь люксового британского бренда JW Anderson.

"В Минспорте вместе с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко провели заседание исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Поблагодарили членов исполкома за работу и вручили им ведомственные награды за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с указом президента России Владимира Владимировича Путина, Дмитрий Николаевич вручил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени президенту Федерации лыжных гонок, трехкратной олимпийской чемпионке, заслуженному мастеру спорта России Елене Вяльбе", – написал Дегтярев.

Отметим, Вяльбе извинилась за "бомбежку Лондона", но сделала только хуже. Напомним, Дегтярев является ставленником Путина. Новоиспеченный министр спорта вскоре в ходе "тайного голосования" станет главой ОКР.