Російська чемпіонка вибачилася за "бомбардування Лондона", але зробила лише гірше

Колишня спортсменка шкодує, що не може втілити свої слова у життя

Триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе жалкує про одне інтерв’ю. Нещодавно росіянка заявила, що на центр Лондона слід скинути серйозну бомбу, після чого Росію повернули б у міжнародний спорт.

Відповідний коментар Вяльбе наводить m24.ru. Примітно, що Вяльбе жалкує не про сказані слова, а про те, що не може втілити ці слова в життя.

"Чи шкодувала про якісь слова? Ну, напевно, останнє [висловлювання] з Лондоном, ще з чимось. Я не хочу виправдовуватися, але мені здається, у зв’язку з тим, що я насправді же не маю такої можливості, то не треба було й говорити”, – сказала Вяльбе.

У мережі розкритикували чемпіонку. Користувачі дивуються, звідки у колишньої спортсменки стільки злості.

"Якби ми кинули серйозну бомбу на центр Лондона, все б уже закінчилося і нас би вже скрізь пустили. Боротьба Росії з усім зовнішнім світом триває століттями. Нас ніколи не любили, навіть коли вдавали, що люблять. Вони завжди стоять із заточкою за спиною. Я люблю, коли наша країна сильна, наша сила дратує весь світ”, — раніше заявляла Вяльбе.

Раніше Вяльбе заявила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) даремно оголосив про "олімпійське перемир’я", адже, за її словами, "Росія нікому війну не оголошувала".