Футболіст кумедно розповів правду про Росію

У Британії не вірять спортсмену, коли він розповідає цю історію

Колишній футболіст "Спартака" та збірної Ірландії Ейден Макгіді розповів, як давав хабар співробітникові ДПС у РФ. Ірландець назвав цю ситуацію кумедною.

Відповідний коментар Макгіді наводить sport-express.ru. Футболісту довелося їхати в банкомат, щоб перевести в готівку хабар для ДПСника.

Ейден зазначив, що в неділю його зупинив ДПСник і заявив, що він має багато порушень: перевищення швидкості, щось зі страховими документами й так далі. Макгіді зателефонував клубному лікарю, який порадив дати хабар поліцейському. Російський правоохоронець вимагав 5 тисяч доларів, але ірландець сторгувався на 1500 доларів, причому гроші йому довелося зняти у банкоматі.

"Уявіть картину: я їду містом у супроводі поліцейського на мотоциклі з сиреною, щоб зняти для нього грошей у банкоматі, ха-ха!

Зібрав гроші, простягаю йому, а він у відповідь: "Що ти робиш!" Потім він відкрив якусь книжку, куди я поклав купюри, не ставлячи жодних додаткових запитань.

У Великій Британії таке неможливо собі уявити. А в Росії, якщо в тебе достатньо грошей, ти, здається, можеш стояти вище за закони й правила", — заявив Макгіді.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це росіянам складно знайти суперника.