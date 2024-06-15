Молодий воротар збірної помер: нещодавно він відіграв найкращий матч у житті (відео)
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Футболіст помер у себе вдома
У суботу, 15 червня, у віці 26 років помер воротар "Міллволла" та збірної Чорногорії з футболу Матія Шаркіч. У лютому не стало легендарного голкіпера "Реала" Мігеля Анхеля Гонсалеса Суареса.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу в соцмережі Х. Причин смерті талановитого голкіпера не називають.
"Усі в клубі висловлюють свою любов та співчуття сім’ї та друзям гравця в цей надзвичайно сумний час. Клуб на цю мить не даватиме подальших коментарів і просить поважати приватне життя родини Шаркіча", — йдеться у заяві клубу.
За даними чорногорського видання Vijesti, футболістові стало погано у своїй квартирі в Будві вранці у суботу, після чого він помер. Додамо, що Матія має брата-близнюка, який також грає у футбол (виступає за чорногорський "Дечич" на позиції півзахисника).
Нагадаємо, Матія також грав за "Вулвергемптон", "Сток Сіті", "Бірмінгем", "Лівінгстон", "Шрусбері" та виступав у системі "Астон Вілли". У складі збірної Чорногорії воротар провів дев’ять матчів, зокрема, гру з Бельгією (0:2). У цьому поєдинку Шаркіч показав гру світового класу. Користувачі пишуть, що футболіст зіграв "матч життя".
Нагадаємо, у квітні пішов із життя знаменитий український футболіст та тренер Михайло Фоменко. Цього місяця також помер колишній німецький футболіст, чемпіон світу-1974 Бернд Хельценбайн.