Молодий воротар збірної помер: нещодавно він відіграв найкращий матч у житті (відео)

Футболіст помер у себе вдома

У суботу, 15 червня, у віці 26 років помер воротар "Міллволла" та збірної Чорногорії з футболу Матія Шаркіч. У лютому не стало легендарного голкіпера "Реала" Мігеля Анхеля Гонсалеса Суареса.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу в соцмережі Х. Причин смерті талановитого голкіпера не називають.

"Усі в клубі висловлюють свою любов та співчуття сім’ї та друзям гравця в цей надзвичайно сумний час. Клуб на цю мить не даватиме подальших коментарів і просить поважати приватне життя родини Шаркіча", — йдеться у заяві клубу.

За даними чорногорського видання Vijesti, футболістові стало погано у своїй квартирі в Будві вранці у суботу, після чого він помер. Додамо, що Матія має брата-близнюка, який також грає у футбол (виступає за чорногорський "Дечич" на позиції півзахисника).

Нагадаємо, Матія також грав за "Вулвергемптон", "Сток Сіті", "Бірмінгем", "Лівінгстон", "Шрусбері" та виступав у системі "Астон Вілли". У складі збірної Чорногорії воротар провів дев’ять матчів, зокрема, гру з Бельгією (0:2). У цьому поєдинку Шаркіч показав гру світового класу. Користувачі пишуть, що футболіст зіграв "матч життя".

Нагадаємо, у квітні пішов із життя знаменитий український футболіст та тренер Михайло Фоменко. Цього місяця також помер колишній німецький футболіст, чемпіон світу-1974 Бернд Хельценбайн.