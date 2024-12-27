Ірина Вінер підтримує політику Кремля

Головний тренер збірної Росії з художньої гімнастики, колишня дружина підсанкційного олігарха Алішера Усманова Ірина Вінер пояснила, чому підтримує президента РФ Володимира Путіна. За чутками, саме Вінер звела Путіна з гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Відповідний коментар Вінер наводить YouTube-канал "Респіратор Бабушкіна". Ірина відзначила "приголомшливу працездатність" Путіна.

"За відданість, за відданість своїй справі. Дуже поважаю нашого президента. Дуже поважаю президента за його працьовитість. За те, що він стільки, скільки він працює — я вважаю, що це нелюдські зусилля. За його витриманість.

Ось ці всі засудження, які він вислуховує і витримує, — він дуже дипломатично завжди відповідає, не дратується і не починає якісь гидоти говорити. І, загалом, веде правильну політику: у нас ВВП, майже немає боргу, повні крамниці їжі”, – сказала Вінер.

Раніше Вінер заявила, що Міжнародна федерація гімнастики (FIG) хоче знищити все, що пов’язане із РФ. Крім того, вона назвала гімн нейтральних атлетів Росії на Олімпіаді-2024 "похоронним маршем".